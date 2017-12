Espanha convoca argentino e confirma corte de Del Horno O técnico da seleção da Espanha, Luís Aragonés, anunciou oficialmente nesta quinta-feira o corte do lateral-esquerdo Asier del Horno, do Chelsea, e a convocação do argentino naturalizado Mariano Pernia, que joga no Getafe. Aragonés teve de dar explicações sobre a preferência por Pernia em vez de Capdevilla, do La Coruña. "Ele é ofensivo, e seu estilo de jogo combina mais com o da Espanha", disse o treinador. Pernia obteve a cidadania espanhola em abril e nunca atuou pela seleção, mas marcou 10 gols pela equipe no último Campeonato Espanhol. Ele passava férias da Argentina, e tinha casamento marcado para o dia 20 - um dia depois da segunda partida da Espanha no Mundial, contra a Tunísia, em Stuttgart. Del Horno sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante os treinos da seleção, e deve levar no mínimo 20 dias para se recuperar. "Sinto muito por ele, mas não posso correr o risco de ficar com apenas um lateral-esquerdo", disse o treinador. A Espanha estréia na Copa contra a Ucrânia, dia 14, em Leipzig mas joga ainda dois amistosos preparatórios: pega o Egito, sábado, em Elche, e a Croácia, dia 7, em Genebra, na Suíça.