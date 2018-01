Espanha corre risco na Eurocopa A Espanha visita a Irlanda do Norte, nesta quarta-feira, sem direito a errar. O confronto vale pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2004 e pode até representar reviravolta no grupo 6. A seleção espanhola lidera, com 10 pontos, mas corre risco de ser ultrapassada por Grécia ou Ucrânia, ambas com 9 e que se enfrentam em Atenas. Os espanhóis tinham vida mansa em sua chave até o fim de semana, quando foram derrotados por 1 a 0 pelos gregos, em casa. O fiasco acendeu o sinal amarelo, conforme admitiu o técnico Iñaki Saez. "Foi um alerta", reconheceu o treinador, que revelou também ter sido esgotada a cota de erros da equipe que assumiu logo após a disputa do Mundial. A tarefa da Espanha teoricamente não é das mais complicadas, embora jogue em Belfast. Os irlandeses estão na rabeira, com 1 ponto em quatro apresentações. A Armênia, com 4, folga. A Alemanha é outro grande do continente proibido de falhar, no duelo com o inexpressivo time das Ilhas Faroe, pelo grupo 5. No sábado, os alemães empataram por 1 a 1 com a Escócia, com quem dividem a liderança, com 8 pontos. Os escoceses não jogam nesta quarta, mas entram em campo Lituânia (7 pontos) x Islândia (6). A Itália também está na lista de gigantes impedidos de vacilar. A ?Squadra Azzurra? vai a Helsinque para jogar com a Finlândia, que tem 6 pontos no grupo 9. Os italianos estão em segundo lugar, com 7, cinco a menos do que o líder e surpreendente País de Gales, que descansa neste meio de semana. A Sérvia e Montenegro (5) sai para afrontar o Azerbaijão (1). A Inglaterra (10 pontos) hospeda a Eslováquia (6), em Middlesbrough, e tenta chegar à liderança do grupo 7. O técnico Sven Goren Eriksson não poderá contar com David Beckham, suspenso. A Turquia lidera com 12 e joga em casa com a Macedônia (5). Liechtenstein (1) folga. Confira todos os jogos desta quarta-feira: Luxemburgo x Dinamarca, Noruega x Romênia, República Checa x Moldávia, Áustria x Bielorússia, Suécia x Polônia, San Marino x Hungria, Ilhas Faroe x Alemanha, Lituânia x Islândia, Irlanda do Norte x Espanha, Grécia x Ucrânia, Inglaterra x Eslováquia, Turquia x Macedônia, Estônia x Croácia, Bélgica x Andorra, Azerbaijão x Sérvia, Finlândia x Itália, Suíça x Albânia e Irlanda x Geórgia.