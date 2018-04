Espanha: cuidado na estréia de Aragonés A era Luís Aragonés no comando da seleção da Espanha começa nesta quarta-feira. A Fúria dá início a sua caminhada rumo ao Mundial de 2006, na Alemanha, em Zenica, diante da Bósnia-Herzegovina. E, apesar do favoritismo, a cautela é palavra de ordem do treinador espanhol. ?Me preocupa minha seleção, se estaremos bem como podemos?, afirmou. ?E também as virtudes do adversário, que é muito melhor do que muitos acreditam.? França, Grécia e Inglaterra buscarão nesta quarta-feira a redenção na competição após tropeço na largada da competição. Os franceses têm boa chance. Depois de empate por 0 a 0 com Israel, visitam a modesta Ilhas Faroe. Ainda pelo Grupo 4, jogam Israel x Chipre e Suíça x Irlanda. Já a missão de gregos e ingleses é mais complicada. Os atuais campeões da Eurocopa (perderam por 2 a 1 para a Albânia) terão pela frente a sempre dura e rival Turquia. No caminho da equipe de Sven Goran Eriksson ? ficou no 2 a 2 contra a Áustria, em casa, após sair em vantagem de dois gols ? está a Polônia, que já busca abrir cinco pontos de frente sobre o rival. Apenas o primeiro de cada grupo se classifica diretamente. Entre os favoritos à vaga, a Itália visita a Moldávia, Holanda e República Checa se encaram, a Suécia desafia a Croácia e Portugal hospeda a Estônia.