Espanha decepciona e empata com Irlanda A Espanha é a seleção de ponta mais estraga-prazer que existe. Toda vez que surge como favorita em algum torneio, acaba frustrando expectativas. O mais recente motivo de preocupação para a "Fúria" é fase eliminatória da Eurocopa de 2004. Até o sábado, disparava na liderança do Grupo 6, com 10 pontos, e tinha a classificação praticamente garantida. A harmonia foi quebrada com a derrota para a Grécia (1 a 0, em casa) e o empate de 0 a 0, nesta quarta-feira, com a Irlanda do Norte, em Belfast. Com esses resultados, os espanhóis foram a 11 pontos e agora estão na vice-liderança. O primeiro lugar da chave está com os gregos, que bateram a Ucrânia por 1 a 0, em Atenas (gol de Angelos Haristeas), e têm 12, em seis rodadas. Os ucranianos estão com 9, seguidos de Armênia (4) e Irlanda do Norte (2). O fiasco espanhol foi a zebra desta quarta-feira nos 18 jogos disputados pela etapa de classificação para o torneio europeu. A Alemanha por muito pouco não entrou na lista, pois conseguiu superar a inexpressiva equipe das Ilhas Faroes por 2 a 0, no campo do rival. Os gols saíram no finalzinho do duelo válido pelo Grupo 5: Klose fez aos 44 e Bobic aos 47 minutos do segundo tempo. Os alemães estão na frente da série, com 11 pontos, contra 9 da Islândia, que fez 3 a 0 na Lituânia. A Inglaterra levou susto, ao receber a Eslováquia, em Middlesbrough, mas afinal venceu por 2 a 1, de virada. Janocko abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, mas Michael Owen roubou a cena ao fazer dois, na fase final: o empate, de pênalti, aos 18, e o gol da vitória aos 28. Os ingleses, no entanto, permanecem em segundo lugar no Grupo 7, com 13 pontos em cinco apresentações. A ponta é da Turquia (15 pontos em seis partidas), que teve trabalho, mas despachou a Macedônia com 3 a 2, em Istambul. O artilheiro Hakan Sukur fez o gol decisivo aos 14 minutos do segundo tempo. A Itália foi a Helsinque, não deu margem para surpresas e volta para casa com vitória de 2 a 0 diante da Finlândia, pelo Grupo 9. Francesco Totti deixou sua marca, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Alessandro Del Piero selou o placar aos 28 do segundo. A "Squadra Azzurra" manteve a segunda colocação da chave, agora com 10 pontos em cinco jogos. O País de Gales folgou, mas lidera, com 12 pontos em 4 rodadas. Equilíbrio é a marca do Grupo 8, com quatro times na briga por vagas. A Bulgária descansou e se sustenta em primeiro, com 11 pontos, apenas um à frente de Croácia e Bélgica, que passaram respectivamente por Estônia (1 a 0) e Andorra (3 a 0). Os estonianos, com 8 pontos, ainda têm chances de ficar pelo menos em segundo lugar e ir para a repescagem. O desafio está aberto também no Grupo 4. A Suécia fez 3 a 0 na Polônia e foi a 11 pontos, assim como a Hungria, com os 5 a 0 em San Marino. A Letônia tem 10 e os poloneses, 7. Pelo regulamento da Euro-2004, passam os primeiros colocados de cada chave, que se juntam a Portugal, classificado por antecipação por ser a sede. Os dez times que terminarem na vice-liderança brigarão pelas cinco vagas restantes em confrontos diretos e eliminatórios.