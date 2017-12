Espanha dedica treino para melhorar a pontaria Por causa da forte chuva, o técnico Luis Aragonés, da seleção espanhola, dedicou o período de treinos desta quarta-feira, no Centro de Treinamentos de Paterna, na Espanha, para aprimorar a pontaria dos jogadores e colocou o elenco para cobrar faltas e pênaltis. Nas faltas, o brasileiro naturalizado Marcos Senna teve o melhor desempenho. Ele marcou três, das sete faltas que entraram no gol - no total, foram 50 cobranças. O lateral direito Michel Salgado e o meia Xabi Alonso, que estavam machucados, realizaram trabalhos em separado do elenco. Os jogadores já estão praticamente recuperados e devem treinar com o grupo ainda nesta semana. O único atleta que não participou dos treinos foi o lateral-esquerdo Asier del Horno. O jogador sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e vai precisar de 20 dias para se recuperar. A Espanha aguarda a autorização da Fifa para substituir o jogador. Os favoritos para o lugar do lateral são Joan Capdevila, do La Coruña, e Mariano Pernia, do Getafe. A Espanha estréia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, contra a Ucrânia.