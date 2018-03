Espanha define calendário do Nacional O Valencia larga em busca do bicampeonato espanhol fora de casa. O atual campeão estréia no dia 1º de setembro em visita ao Mallorca. Já o Real Madrid recebe o Espanyol, no estádio Santiago Bernabeu, e o Barcelona faz clássico com o recém-promovido Atlético de Madri no Camp Nou. A distribuição dos jogos da Primeira Divisão da Espanha, para 2002-03, foi definida por meio de computador, que deixou o duelo Barcelona x Real Madrid para a 11ª rodada, tanto no primeiro como no segundo turnos. A rodada inaugural, que pode ter jogos antecipados para a noite de sábado, 31 de agosto, prevê ainda os confrontos Real Sociedad x Athletic Bilbao, Recreativo Huelva x Málaga, Deportivo la Coruña x Betis, Racing Santander x Valladolid, Sevilla x Celta, Rayo Vallecano x Alavés e Villarreal x Osasuna. O Real Madrid pediu para estrear no dia 2 de setembro, porque na sexta, 30, disputa a Supercopa Européia com o Feyenoord. O time espanhol conquistou a Liga dos Campeões e a equipe holandesa ganhou a Copa Uefa. O sistema de disputa do torneio, com 20 equipes, será o tradicional turno e returno, com inversão de mando em cada fase. Depois de 38 rodadas, será campeão o time que tiver maior número de pontos. Portugal ? Os portugueses também definiram a primeira rodada do campeonato, que começa em 25 de agosto e termina em 1º de junho de 2003. Os jogos: Paços Ferreira x Varzim, Santa Clara x Braga, Academica x Sporting, Porto x Belenenses, Nacional x Gil Vicente, União Leiria x Vitória Guimarães, Benfica x Marítimo e Moreirense x Beira-Mar.