Espanha derrota Noruega por 2 a 1 De virada, a Espanha derrotou a Noruega, neste sábado, em Valência, no jogo de ida da repescagem da Eurocopa de 2004, que será disputada em Portugal. Iversen abriu o placar para os noruegueses aos 14 minutos de jogo. Raul empatou aos 20 ainda da primeira etapa e Baraja garantiu a vitória espanhola aos 40 minutos do segundo tempo. As duas equipes voltam a se enfrentar quarta-feira, em Oslo, e os espanhóis jogam pelo empate.