Espanha derrota o Brasil no salão A seleção espanhola conquistou o Torneio Centenário do Real Madrid de Futebol de Salão, neste domingo, ao derrotar o Brasil, por 4 a 3, con um gol na segunda prorrogação marcado por Joan. Daniel abriu o placar para os espanhóis, aos 4 minutos, enquanto Falcão empatou para Brasil cinco minutos depois. O segundo gol da Espanha foi marcado por Cobeta, aos 25 minutos e a seleção brasileira voltou a empatar, aos 28 minutos, com Euler. Paulo colocou o Brasil à frente, aos 33 minutos, e Kike igualou para a Espanha, aos 37 minutos. O gol decisivo de Joan saiu aos 49 minutos, garantindo a vitória do time espanhol, que derrotou o Brasil nos últimos três confrontos.