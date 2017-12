Espanha: desafio é pelo 2º lugar O Deportivo La Coruña bateu o Valencia por 1 a 0, fora de casa (gol de Makaay) e manteve a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 70 pontos e a uma rodada do encerramento da temporada. O Mallorca está em terceiro, com 68, e goleou o Alavés por 4 a 2, no campo do adversário. O campeão Real Madrid (77 pontos) ficou no empate de 1 a 1 com o Oviedo, também como visitante. O Valencia, em quarto com 63, e o Barcelona, com 60, disputam a quarta vaga da Espanha na próxima Copa dos Campeões.