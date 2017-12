Espanha desembarca e segue para concentração em Kamen A seleção espanhola desembarcou na manhã desta quinta-feira (horário local) em Dortmund, na região central da Alemanha, e foi recebida no aeroporto por cerca de 200 torcedores. Logo em seguida, a delegação seguiu para o local da concentração, em Kamen. Para o período da tarde, está prevista uma recepção que deverá contar com a presença do prefeito da cidade e autoridades do Estádio de Westfalia. Os espanhóis vieram de Genebra, na Suíça, onde nesta quarta-feira venceram amistoso contra a Croácia, por 2 a 1. Junto com a delegação, em vôo charter, vieram jornalistas, dirigentes e alguns torcedores. A Espanha está no grupo H e tem estréia marcada para o dia 14, contra a Ucrânia, em Leipzig. Arábia Saudita e Tunísia completam o grupo.