Espanha divulga pré-lista de convocados para a Copa das Confederações

MADRI - O técnico Vicente del Bosque divulgou nesta segunda-feira uma lista de 26 jogadores pré-convocados para a disputa da Copa das Confederações, competição que será realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho. A listagem trouxe 14 atletas de Barcelona e Real Madrid, sendo nove deles da equipe catalã.

Após a rodada final deste Campeonato Espanhol, marcada para o próximo sábado, o treinador deverá anunciar uma lista final de 23 jogadores que virão ao Brasil. Antes disso, os atuais campeões mundiais e europeus farão dois amistosos nos Estados Unidos. Um contra o Haiti, no dia 8 de junho, em Miami, e outro contra a Irlanda, em Nova York, três dias depois.

Time com maior número de convocados, o Barcelona não teve chamado para a Copa das Confederações o zagueiro Puyol, que vem sendo atrapalhado por lesões nos últimos tempos e está fora. Já Iker Casillas, que vem amargando o banco de reservas no Real Madrid, foi pré-convocado ao lado de outros dois goleiros: Victor Valdés, do Barcelona, e Pepe Reina, do Liverpool.

Beñat Etxeberria, meia do Betis, e os laterais Azpilicueta, do Chelsea, e Monreal, do Arsenal, foram as três principais novidades desta lista formulada por Del Bosque, que ainda chamou o atacante Fernando Torres, do Chelsea, contestado por muitos por sua irregularidade, mas hoje atravessando bom momento na Inglaterra.

A Espanha integra o Grupo B da Copa das Confederações, que também conta com Uruguai, Taiti e Nigéria. A estreia do país será no dia 16 de junho, contra os uruguaios, em Recife. Em seguida, a equipe espanhola pegará os taitianos no dia 20, no Maracanã, e os nigerianos no dia 23, em Fortaleza.

CONVOCADOS

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Victor Valdés (Barcelona) e Pepe Reina (Liverpool).

Defensores: Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raúl Albiol (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea) e Ignacio Monreal (Arsenal).

Meio-campistas: Xavi Hernández (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Cesc Fábregas (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Santi Cazorla (Arsenal), Javi Martínez (Bayern de Munique), Javi García (Manchester City), Beñat Etxebarria (Betis) e Jesús Navas (Sevilla).

Atacantes: David Silva (Manchester City), Pedro Rodríguez (Barcelona), David Villa (Barcelona), Juan Manuel Mata (Chelsea), Fernando Torres (Chelsea) e Roberto Soldado (Valencia).