Espanha é bicampeã mundial de futsal Numa partida em que sempre foi superior, a Espanha conquistou o bicampeonato mundial de futsal, ao derrotar a Itália por 2 a 1. Os gols, todos no segundo tempo, foram assinalados por Kike e o brasileiro Marcelo, para a Espanha, e Zanetti, no finalzinho, para a Itália. Esta foi a segunda conquista dos espanhóis no torneio. O título anterior foi justamente na edição de 2000, disputada na Guatemala. Agora, os espanhóis disputam a hegemonia no esporte com os brasileiros, que tem cinco títulos mundiais.