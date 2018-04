Espanha é favorita na Copa das Confederações

SÃO PAULO - Não são poucas as pessoas que apontam a Espanha como grande favorita ao título da Copa das Confederações. E não é por menos. O time do técnico Vicente Del Bosque é quem tem dado as cartas no mundo do futebol desde que conquistou em 2008 o título europeu. O jeito de jogar da seleção espanhola virou referência. Não só por causa do insistente toque de bola que envolve os adversários, mas também pela eficiência com que o time ocupa os espaços, rouba a bola e parte ao ataque.

A base da equipe é a mesma desde o título da Eurocopa de 2008, ainda sob o comando de Luis Aragonés. Aquela conquista acabou com sina de que a Espanha sempre montava boas equipes, mas era incapaz de ganhar títulos expressivos. E mais: colocou o time espanhol na rota da sucesso. Dois anos depois, veio o ápice com a Copa do Mundo e, em 2012, a fase de consolidação e defesa de títulos com a Eurocopa.

O que chama atenção é que essa geração de atletas vencedores não tem um único líder. Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Puyol, Casillas, Piqué... Todos são responsáveis pela fase dourada da seleção espanhola. Mas como os principais jogadores já estão na faixa dos 30 anos, a Espanha se prepara para a renovação de seu elenco, com destaque para Pedro, Busquets, Javi Martínez e Jordi Alba. Independentemente dos nomes, a filosofia é a mesma, baseada no toque de bola. A proposta é que o time sempre tem de ficar mais tempo com a bola sob o seu domínio do que o adversário.

A verdade é que Vicente Del Bosque tem nas mãos uma riqueza enorme de opções. Um bom exemplo está no ataque. Fernando Torres perdeu o posto de titular incontestável e nem por isso o time perdeu poder de fogo. Seja David Villa, Pedro ou Llorente o escolhido para atuar como referência no ataque, a Espanha continua a ser um time muito forte.