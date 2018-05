Espanha é favorita nas apostas para ganhar Copa; Brasil é 3o

A casa de apostas William Hill tem a Espanha na frente, seguida da Inglaterra, após o time de Fabio Capello ser beneficiado com um grupo favorável.

A Espanha enfrentará Honduras, Chile e Suíça no Grupo H, enquanto a Inglaterra jogará contra Estados Unidos, Argélia e Eslovênia no Grupo C.

O Brasil é o terceiro favorito, após cair numa chave equilibrada ao lado de Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte.

Os atacantes espanhóis Fernando Torres e David Villa são os favoritos para a artilharia do Mundial.

As apostas devem ultrapassar o valor de um bilhão de libras, segundo um porta-voz da William Hill.

"A última Copa do Mundo ficou perto de produzir um milhão de libras em apostas, mas não temos dúvidas de que o torneio de 2010 ultrapassará a barreira e irá além", disse Graham Sharpe em comunicado.

"A euforia e o interesse no torneio estão no maior nível da história e esta parece a Copa do Mundo mais aberta em muitos anos".

(Reportagem de Martyn Herman)