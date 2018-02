Espanha e Grécia fazem mistério Os espanhóis querem vingança contra a Grécia, nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), na Cidade do Porto. Na fase de classificação do torneio, os gregos venceram a Espanha, que teve de disputar a repescagem para garantir um lugar na Euro-2004. Por essa razão, o técnico Iñaki Sáez faz segredo quanto à escalação da equipe. O atacante Vicente não esconde que o jogo será diferente. "Nós temos sede de vingança", avisou. De acordo com Sáez, uma das formas de evitar surpresas é marcar um gol antes que os gregos. "Porque é uma equipe que não está acostumada a jogar atrás, mas que se dá muito bem quando o placar está igual. Temos de tocar bastante a bola e explorar as laterais", disse o técnico espanhol. A Grécia está disposta a mostrar que a vitória sobre Portugal, 2 a 1, na estréia de sábado, não foi por acaso. O técnico alemão Otto Rehhagel, apesar de tentar evitar a euforia dos jogadores, sabe que seu time tem condições de chegar à próxima fase se vencer a Espanha nesta quarta e Portugal empatar com a Rússia. "Foram levantadas muitas expectativas sobre nós. Vamos ver se usamos nossas forças para chegarmos à próxima fase", disse o treinador da Grécia. Para tentar surpreender a seleção espanhola, Rehhagel decidiu não revelar a escalação da equipe. De acordo com ele, o segredo para tentar vencer a Espanha é evitar que o adversário toque a bola.