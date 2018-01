Espanha e Itália duelam na Europa Espanhóis e italianos voltam a enfrentar-se nesta terça-feira, na definição de dois semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona recebe a Juventus, no Camp Nou, depois de ter empatado por 1 a 1, duas semanas atrás, em Turim. O Valencia joga com a Internazionale em seu estádio, o Mestalla, com a obrigação de anular a derrota por 1 a 0 sofrida há 15 dias em Milão. O Barça parte em vantagem, já que se classifica se houver empate por 0 a 0, pois marcou fora de casa. O técnico Radomir Antic não poderá contar com Gabri, suspenso, e com Sorín, que veio da Lazio no início do ano e não está inscrito na competição européia. Em compensação, o time embalou com a boa apresentação no clássico de sábado com o Real Madrid (1 a 1), pelo Campeonato Espanhol. A Juve estará desfalcada do atacante francês David Trezeguet. O Valencia entra em campo mais pressionado, porque precisa no mínimo ganhar por 1 a 0 para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O campeão espanhol vive período delicado, perdeu no sábado para o Valladolid por 1 a 0, e foi superado pelo Celta na 5ª colocação do torneio doméstico. O técnico Rafa Benitez sabe que a Liga dos Campeões é o meio de salvar o ano. Albelda cumpre suspensão e Curro Torres e Kily González se machucaram e ficam fora. A Inter terá força máxima, com Crespo e Vieri no comando do ataque. Os outros semifinalistas saem dos jogos desta quarta-feira ? Manchester x Real Madrid (1 a 3) e Ajax x Milan (0 a 0).