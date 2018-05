Espanha e Itália goleiam por 4 a 0 e seguem luta ferrenha por vaga direta na Copa

No sorteio realizado pela Uefa para a definição dos grupos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, duas grandes seleções caíram na mesma chave e têm de lutar pela vaga direta ao Mundial - o segundo pode ir para uma repescagem. Pois Espanha e Itália estão brigando ferrenhamente por este posto no Grupo G. Neste sábado, ambos aplicaram uma goleada por 4 a 0 na Macedônia e em Liechtenstein, respectivamente, e estão empatados na primeira colocação, com 10 pontos após quatro rodadas.

Por ter melhor saldo de gols (14 a 7), os espanhóis estão na frente dos italianos, já que o único confronto direto terminou empatado por 1 a 1 - jogo realizado em Turim, em outubro. Para ser líder, a Espanha teve um certo trabalho para fazer 4 gols na Macedônia, mesmo jogando no estádio Nuevo Los Carmenes, na cidade de Granada. O primeiro só saiu aos 34 minutos de jogo, em um gol contra do zagueiro Darko Velkovski.

Na segunda etapa, finalmente o jogo da Espanha fluiu e os gols saíram. Aos 18 minutos, Vitolo marcou o segundo e deu mais tranquilidade ao time da casa. No final, dois gols em sequência para sacramentar a goleada e a liderança nas Eliminatórias. Aos 39, Nacho Monreal anotou o terceiro e, no minuto seguinte, o centroavante Aritz Aduriz, destaque do Athletic Bilbao, fez o quarto.

Os espanhóis necessitavam dos gols, já que a rival Itália parecia que iria massacrar a fraca Liechtenstein, mesmo fora de casa, em Vaduz. Só no primeiro tempo os italianos marcaram os quatro gols. O grande destaque foi o centroavante Andrea Belotti, do Torino, que marcou duas vezes - aos 11 e aos 44 minutos. Ciro Immobile, aos 12, e Antonio Candreva, aos 32, fizeram os outros dois. Só que os visitantes não fizeram mais nada na segunda etapa e perderam a chance de encostarem na Espanha no critério de desempate pelo saldo de gols.

Correndo por fora no grupo está Israel, que encostou nos líderes Itália e Espanha na rodada. Atuando fora de casa, a equipe jogou contra a Albânia e venceu por 3 a 0. O resultado foi facilitado pela Albânia, que atuou com dois atletas a menos durante boa parte da partida - teve expulsos o zagueiro Djimsiti, no começo do primeiro tempo, e o goleiro Berisha, no início da segunda etapa.

Na próxima rodada, que será realizada no dia 24 de março, os jogos serão: Itália x Albânia, Espanha x Israel e Liechtenstein x Macedônia.