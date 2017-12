Espanha e Itália têm rodada no sábado Sem o meia Denílson, na seleção brasileira, o Bétis pega o Sevilla no clássico sevilhano da rodada de sábado do Campeonato Espanhol. A rivalidade entre as equipes é grande e a diferença entre eles na tabela de classificação é de apenas um ponto. Na Itália, Bologna e Atalanta abrem a rodada da Copa da Itália, que tem jogos marcados até terça-feira. Por esse motivo, não haverá partidas pelo Campeonato Italiano.