Espanha e Marrocos avançam no Sub-20 As seleções da Espanha e de Marrocos venceram nesta sexta e garantiram vaga nas oitavas-de-final do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Holanda. Em Doetinchem, os espanhóis derrotaram Honduras por 3 a 0 e ficaram com a primeira colocação do Grupo C, com 100% de aproveitamento em três jogos. Os marroquinos ganharam do Chile por 1 a 0 e avançaram na segunda posição, com seis pontos. Na próxima fase, a Espanha enfrentará um dos terceiros melhores colocados. Marrocos terá pela frente o segundo colocado do Grupo A, que sairá entre Benin, Austrália e Japão.