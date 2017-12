Espanha e Portugal em festa por Figo Tardou, mas chegou. Marcado pela carreira de sucesso, sagrou-se campeão em todos os clubes nos quais defendeu, enfim o português Luís Figo teve seu futebol reconhecido. Nesta segunda-feira, em Zurique, na sede da Fifa, entidade máxima do futebol, o atacante do Real Madrid e da seleção de seu país foi eleito como o melhor jogador do mundo no ano. Em 2000 ficou na segunda colocação, atrás do francês Zinedine Zidane. Com 250 pontos, o atacante mais caro de 2000, sua transferência do Barcelona para o Real Madrid foi de US$ 52 milhões, Figo superou o inglês David Beckham, do Manchester United, 238 pontos, e o espanhol Raúl Gonzalez, também do Real, com 96. O belo futebol apresentado pela seleção portuguesa, a sensação da Europa, e as boas campanhas do Real Madrid no Campeonato Espanhol - é o atual campeão - e na Copa dos Campeões - forte candidato ao título - foram decisivas para a escolha dos 130 técnicos. Luiz Felipe Scolari foi um dos treinadores que optaram pelo atacante patrício. A conquista de Figo deixou Portugal em festa. "Não poderiamos ter um presente melhor de natal", disse o técnico da seleção, Antonio Oliveira. "Totalmente merecido. Um motivo de orgulho a nação, ao futebol do país e a seleção nacional," continuou. O prestígio de Figo com o torcedor é tão grande, que ele é comparado a grandes monstros do futebol mundial. O técnico, sem modéstia, o define como o Pelé de Portugal. "De grande importância para nós, assim como o Pelé foi para o Brasil e o Cruyff para a Holanda." Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), preferiu desabafar. "É uma grande satisfação, mas ele já merecia ter sido eleito no ano passado." Retrospecto - Figo já havia sido eleito como melhor português nos anos de 1994, 95, 96 e 98 e ano passado ganhou a ?Bola de Ouro?, da revista France Football. Desde muito jovem já sentia o gostinho das conquistas. Em 1989, foi campeão Europeu de seleções Sub-16, na Dinamarca. Dois anos depois, Mundial na Su-20, na competição na qual Portugal sediou. Recebido em festa de grande estilo pelos madrilenos, com direito a coroa de flores e aplauso de pé, por quase 80 mil pessoas, Figo deve ganhar nova homenagem nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri. O Real Madrid recebe o Ginastic, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Rey da Espanha - ganhou fora de casa por 1 a 0 - e o atacante deve ser premiado. Motivos para a comemoração não vão faltar. O Real lidera o Campeonato Espanhol e seu adversário, amarga a penúltima colocação da Segunda Divisão. Apesar de enfrentar um adversário teoricamente fraco, o técnico madrileno, Vicente del Bosque adiantou que não deixará de escalar nenhum titular.