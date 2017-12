Espanha e República Checa estão na Copa Espanha e República Checa conquistaram, nesta quarta-feira, suas vagas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em Bratislava, debaixo de muita chuva, os espanhóis empataram com a Eslováquia, por 1 a 1, e se classificaram graças à goleada em casa, no último sábado, por 5 a 1. Os checos repetiram o placar da vitória sobre a Noruega no jogo de ida e carimbaram o passaporte com o 1 a 0 em Praga. A Espanha conquistou sua 12ª participação em Mundiais, sendo que a oitava de forma consecutiva - não fica de fora desde a Copa de 1974, também na Alemanha. A República Checa, por sua vez, conseguiu a primeira classificação depois que se separou pacificamente da Eslováquia em 1993. Como Tchecoslováquia, foram oito participações. Ainda nesta quarta, em outros jogos de repescagem, Austrália, Trinidad & Tobago e Suíça garantiram suas vagas na Alemanha. Os outros 27 países classificados são: Alemanha (país-sede), Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, Japão, Coréia do Sul, Arábia Saudita, Irã, Togo, Gana, Tunísia, Costa do Marfim, Angola, Costa Rica, EUA, México, Itália, Inglaterra, Suécia, Portugal, Sérvia e Montenegro, Croácia, França, Holanda, Polônia e Ucrânia.