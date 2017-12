Espanha e Ucrânia estréiam sem suas estrelas A partida entre os favoritos para se classificar no Grupo H do Mundial da Alemanha entre Espanha e Ucrânia - quinta-feira, em Leipzig - apresenta algumas incertezas por parte das duas seleções. Entre os ucranianos a dúvida é sua grande estrela, o atacante do Chelsea Andriy Schevchenko, do lado espanhol o problema está em quem será a dupla de ataque, que com a má fase de Raúl, vem alternando muito sua formação. O artilheiro ucraniano, de 29 anos, que sofreu uma lesão no joelho quando ainda atuava pelo Milan entrou no final de um amistoso de sua equipe contra Luxemburgo e anotou um dos gol da vitória de 3 a 0 e parece estar em forma, mas ainda carece de falta de ritmo. "Estou trabalhando com o grupo e me sinto muito bem. Este período é muito importante para mim porque tenho que me esforçar para melhorar meu estado o mais rápido possível, mas não tenho certeza se começo jogando em nossa estréia. Para as outras eu garanto", disse Schevchenko. A Espanha, time que apresenta a mais extensa série invicta de jogos dos 32 participantes da Copa do Mundo, com 22 jogos sem perder, provavelmente terá seu capitão, e grande estrela, Raúl, começando a partida no banco de reservas. O ídolo do Real Madri não vem atuando muito bem desde uma lesão no joelho atuando por seu clube, e Fernando Torres, David Villa e Luis García vêm fazendo boas apresentações em amistosos pela "Fúria". Um destaque espanhol será a estréia de um jogador brasileiro na Copa do Mundo, o volante Marcos Senna, que após ser naturalizado espanhol, atuará pela seleção ibérica. "Sinto como se estivesse representando meu país. A Espanha me recebeu de braços abertos e eu quero retribuir com muita garra", falou o jogador, ex-Corinthians e São Caetano. O técnico da Espanha, Luis Aragonés foi cuidadoso a falar sobre seu rival na estréia do Mundial: "A Ucrânia não é só Shevchenko. Eles têm uma equipe muito forte e rápida, com um contra-ataque mortal", afirmou. Seu colega ucraniano Oleg Blokhin foi mais atrevido: "Se estou preocupado com a Espanha? Respondo que não, pois eles é que deveriam estar preocupados conosco". Se Blokhin decidir não entrar com Shevchenko, o capitão será substituído por Serhiy Rebrov, que já fez uma bela dupla de ataque com o próprio no tempo que os dois jogavam no Dínamo de Kiev. Ficha técnica: Espanha: Iker Casillas; Sergio Ramos, Carles Puyol, Pablo Ibañez, Mariano Pernía; Marcos Senna, Xabi Alonso, Xavi; Luis García, Fernando Torres e David Villa. Técnico: Luis Aragonés. Ucrânia: Oleksander Shovkovsky; Volodymir Yezersky, Andriy Rusol, Vladislav Vashchyuk, Andriy Nesmachny; Andriy Husin, Anatoly Tymoshchyuk, Oleg Shelayev, Ruslan Rotan; Serhiy Rebrov, Olexiy Belik. Técnico: Oleg Blokhin. Árbitro: Massimo Busacca (Suíça). Horário: 10h (de Brasília). Local: Zentralstadion, Leipzig