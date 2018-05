Espanha elege sua sede na Copa e planeja 3 amistosos A Federação Espanhola de Futebol anunciou nesta terça-feira que a seleção do país irá se concentrar na cidade de Potchefstroom, próxima à capital Johannesburgo, no período inicial da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e nos dias que antecederão o início da competição.