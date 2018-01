Espanha, enfim, vai conhecer seu campeão A Espanha tem neste domingo o último capítulo do campeonato mais equilibrado dos últimos anos. Como há muito não acontecia, duas equipes chegam à 38ª oitava rodada em condições de fazer a festa pelo título. O Real Madrid, com 75 pontos, assumiu a liderança na semana passada, depois de golear o Atlético de Madrid por 4 a 0. Agora, fecha a temporada de 2002-03 em casa, contra o Athletic Bilbao. A Real Sociedad caiu diante do Celta (3 a 2), foi para segundo lugar, tem 73 pontos, e só será campeã se ganhar do Atlético de Madrid em casa e se o Real não vencer. A bola está com Roberto Carlos, Zidane, Figo, Ronaldo e os outros astros do Real. A reviravolta na penúltima etapa do torneio fez com que o time mais badalado do mundo dependa só de seu esforço para festejar uma conquista. Dessa forma, deixaria para trás a frustração pela desclassificação na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, quando perdeu para a Juventus por 3 a 1, em Turim. Confiança não falta e já há quem se imagine comemorando com a torcida na Praça de Cibeles, no centro de Madri. "Muitas vezes vi a alegria dos torcedores do Real nas festas de rua", admitiu Ronaldo, depois do treino de sexta-feira. "É muito bonito e espero juntar-me ao público", revelou o craque, embora com a ressalva de praxe. "Claro que primeiro precisamos ganhar. Trabalhamos para isso e estamos com concentração total." A Real Sociedad confia, embora dependa de combinação de resultados. O técnico francês Raynald Denoueix passou a semana tratando de convencer seus jogadores de que é possível nova e definitiva virada no campeonato. A esperança aumentou com a presença, quase assegurada, de Kovacevic, De Pedro e do goleador Nihat, recuperados de contusão. "O time está pronto e o otimismo deve ser total", receitou o treinador. "Superamos a tristeza pela derrota e temos possibilidades matemáticas de chegarmos à conquista do título." O Atlético de Madrid, com 47 pontos, está em 11º lugar e termina o ano sem chance de ir pelo menos à Copa da Uefa. A Real Sociedade quer aproveitar-se do fato de que o rival está com crista baixa e vencer. Ao mesmo tempo, fica de olho no que acontece no Estádio Santiago Bernabéu. Se, no final, houver empate por pontos (76 a 76), a Real Sociedad será campeã espanhola, porque tem vantagem no confronto direto com o Real Madrid. O Celta (61), já na fase prévia da Liga dos Campeões, visita o Barcelona (53). Villarreal (45) x Betis (51) encerra o torneio.