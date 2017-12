Espanha: Espanyol passa o Real Madrid O Espanyol alcançou neste sábado a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Racing, de Santander, por 2 a 1 (gols de Dani e Maxi, com Javi Guerrero descontando). Com a vitória, o time de Barcelona está com 20 pontos, seis atrás do arquiinimigo Barcelona, que lidera a competição. A posição só pode ser perdida se o Real Madrid, que tem um ponto a menos, empatar com o Albacete (ambos se enfrentam neste domingo, no Santiago Bérnabeu). Resultados deste sábado foram: Getafe 1 x 0 Málaga; Athletic Bilbao 2 x 1 Villarreal; Osasuna 1 x 0 Real Sociedad; Espanyol 2 x 1 Racing; Numancia 2 x 1 Sevilha; Valência 0 x 0 Zaragoza e La Coruña 1 x 0 Levante