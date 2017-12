Espanha estuda jogo do Brasil no Sub-20 Adversária do Brasil na final do Mundial Sub-20, que acontece nesta sexta-feira, a seleção da Espanha está estudando muito para sair dos Emirados Árabes com o título. Afinal, os espanhóis passaram a manhã de hoje assistindo a vídeos com jogos dos brasileiros. As principais imagens foram da partida em que o Brasil perdeu para a Austrália, por 3 a 2, na primeira fase do Mundial. Depois, os espanhóis foram para o estádio Zayed, onde acontecerá a final, para fazer o último treino de preparação para a decisão - o jogo começa às 14h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira e terá transmissão da SporTV. O técnico Armando Ufarte não tem nenhum problema para definir a seleção espanhola. E ainda poderá contar com o retorno de Vitolo, que cumpriu suspensão e volta no lugar de Tello.