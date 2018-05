Espanha fará amistosos simulando condições da Copa

MADRI - Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a seleção da Espanha deve fazer uma preparação atenta a todos os detalhes para brilhar na África do Sul. Na programação da equipe para 2010, estarão dois amistosos que devem servir para simular as condições que a equipe enfrentará na África do Sul.

De acordo com a federação de futebol espanhola, a seleção campeã europeia fará uma partida ao nível do mar - para adaptar-se às condições que encontrará em Durban, na estreia no Mundial, contra a Suíça -, e outro jogo na altitude, simulando o cenário que terá pela frente em Johannesburgo e Pretória, contra Honduras e Chile.

Os adversários da seleção espanhola nos amistosos ainda não foram divulgados. Sabe-se, entretanto, que a partida ao nível do mar será realizada na própria Espanha. Para o jogo na altitude, a equipe deve jogar em um país que esteja no centro da Europa - Alemanha, Suíça e Áustria são as principais alternativas.