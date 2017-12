Espanha fica em nono; Sérvia e Montenegro é a lanterna Com o final da primeira e segunda fase, a classificação final da Copa do Mundo deste ano já está com 26 posições preenchidas. O "melhor" destes é a Espanha, que fica com o nono lugar graças à campanha da primeira fase - ganhou os três jogos que havia disputado -, a melhor entre todas as seleções eliminadas. Por outro lado, o último colocado do Mundial é a estreante Sérvia e Montenegro, que não ganhou nenhuma partida, marcou dois gols mas tomou dez. E mesmo sem ter marcado nenhum gol na competição, a seleção de Trinidad e Tobago está cinco posições acima graças ao ponto que somou ao empatar por 0 a 0 com a Suécia, na primeira rodada. As posições do quinto ao oitavo lugar serão definidas e distribuídas entre os quatro times que forem eliminados nas quartas-de-final. Já o terceiro e quarto lugar será decidido em um jogo; e o primeiro e segundo, obviamente, na grande final, prevista para o dia 9 de julho. Classificação geral da Copa 2006 POS. SELEÇÃO PG J V E D GP GC SG 9.º Espanha 9 4 3 0 1 9 4 5 10.º Suíça 8 4 2 2 0 4 0 4 11.º Holanda 7 4 2 1 1 3 2 1 12.º Equador 6 4 2 0 2 5 4 1 13.º Suécia 5 4 1 2 1 3 4 -1 14.º Gana 6 4 2 0 2 4 6 -2 15.º México 4 4 1 1 2 5 5 0 16.º Austrália 4 4 1 1 2 5 6 -1 17.º Coréia do Sul 4 3 1 1 1 3 4 1 18.º Paraguai 3 3 1 0 2 2 2 0 19.º Costa do Marfim 3 3 1 0 2 5 6 -1 20.º República Checa 3 3 1 0 2 3 4 -1 21.º Polônia 3 3 1 0 2 2 4 -2 22.º Croácia 2 3 0 2 1 2 3 -1 23.º Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 24.º Tunísia 1 3 0 1 2 3 6 -3 25.º Estados Unidos 1 3 0 1 2 2 6 -4 26.º Irã 1 3 0 1 2 2 6 -4 27.º Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 28.º Arábia Saudita 1 3 0 1 2 2 7 -5 29.º Japão 1 3 0 1 2 2 7 -5 30.º Togo 0 3 0 0 3 1 5 -4 31.º Costa Rica 0 3 0 0 3 3 9 -6 32.º Sérvia e Montenegro 0 3 0 0 3 2 10 -8 Obs.: PG (pontos ganhos); J (jogos disputados); V (vitórias); E (empates); D (derrotas), GP (gols marcados); GC (gols sofridos); e SG (saldo de gols).