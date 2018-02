Espanha: futebol movimenta US$ 3 bi O futebol na Espanha movimenta a cada ano pelo menos 3 bilhões de euros (pouco mais de US$ 3 bilhões), cifra que representa 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Além disso, mais de 47 mil pessoas trabalham em atividades relacionadas com esse esporte, que atrai cerca de 865 milhões de pessoas por ano aos estádios. E mais, o impacto social fica evidente com os 10,24 mil clubes em todo o país, com 500 mil esportistas que praticam e com as 300 mil pessoas que vão aos estádios nos dias de jogo. Todos esse dados estão sendo compilados pelos organizadores da Feira de Futebol que será realizada em Madri entre os dias 8 e 16 deste mês. De acordo com o jornal espanhol "Cinco Dias", a realização desse evento responde à "condição de liderança internacional que vive hoje a Espanha no âmbito desse esporte". A feira, que é realizada anualmente em Madri, nos anos ímpares, e em Barcelona, nos pares, vai mostrar ainda de onde vem tanto dinheiro. Grande parte, por exemplo, corresponde à arrecadação das "quinielas" (482 milhões de euros na temporada passada), espécie de loteria esportiva, e dos direitos de transmissão pela TV (234,4 milhões de euros no mesmo período). Das "quinielas", os clubes têm direito a 10%. Os estudos que serão divulgados durante a feira incluem também os recursos gerados pelos juros financeiros de depósitos em entidades bancárias, onde existem cerca de 128,7 bilhões de euros.