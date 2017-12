Espanha ganha e garante vaga na Eurocopa A Espanha conseguiu uma grande vitória em Oslo e garantiu sua vaga na Eurocopa de 2004. A classificação para o torneio de Portugal veio na repescagem, no duelo com a Noruega. Depois de fazer 2 a 1 no último sábado, a seleção espanhola ganhou por 3 a 0 nesta quarta-feira. Contando com incríveis falhas da defesa norueguesa, a Espanha chegou fácil aos 3 a 0. O primeiro gol foi marcado por Raúl, aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Vicente, aos 5, e Etxeberria, aos 11, ampliaram para os espanhóis.