Espanha goleia Egito no Futsal: 7 a 0 A Espanha não tomou conhecimento do Egito e goleou o rival nesta quinta-feira por 7 a 0, na última partida da primeira fase do Grupo A do Mundial de Futsal, disputado na Ásia. Com gols de Marcelo (2), Kike, Andreu (2), Cogorro e Fran Serrejón, a equipe espanhola assumiu a liderança da chave e se classificou invicta à segunda fase da competição, com 19 gols marcados e nenhum sofrido. Outra a garantir vaga na próxima fase foi a Ucrânia, que derrotou Taiwan por 7 a 2.