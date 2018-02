Espanha goleia no futebol de areia A Espanha não encontrou dificuldades e goleou o Uruguai por 5 a 2 neste sábado em partida válida pela segunda rodada da VII Copa Latina de Futebol de Areia, que está sendo realizada na praia de Camburi, em Vitória (ES). Os uruguaios vinham de derrota para o Brasil por 4-0, enquanto que a Espanha havia passado pela Argentina nos pênaltis, após um empate em 3-3 no tempo regulamentar. Neste domingo, a Espanha enfrenta o Brasil, enquanto o Uruguai tentará a sua primeira vitória, diante da Argentina. O Brasil, que ganhou seis das sete edições da Copa Latina, é o grande favorito ao título do torneio. Campeão em 2000, Portugal não participa do torneio este ano.