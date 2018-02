Espanha lamenta sorteio da repescagem A Espanha não terá vida fácil na repescagem européia para a Copa do Mundo. No sorteio realizado nesta sexta-feira, em Zurique, ficou estabelecido que a seleção espanhola terá a Eslováquia pela frente e fará o primeiro jogo em casa, no dia 12 de novembro ? a decisão será em Bratislava, NO dia 16. ?O adversário que eu menos queria ter era a Eslováquia. E é muito ruim fazer o primeiro jogo em casa?, lamentou o técnico da Espanha, Luís Aragonés. Para ajudar a seleção a se preparar, a Federação Espanhola anunciou nesta sexta-feira que a rodada do campeonato que estava marcada para o dia 9 de novembro será antecipada para 26 de outubro. Já a República Checa poderá ter um reforço de peso na repescagem: o meia Nedved, da Juventus, que havia abandonado a seleção, disse que pensa em ajudar a equipe contra a Noruega. ?Se for chamado, provavelmente aceitaria jogar. Seriam apenas duas partidas?, avisou o jogador. O outro confronto da repescagem européia será entre Suíça e Turquia.