Espanha: líderes vencem fora de casa Mesmo atuando fora de casa, Real Madrid e Valencia mantiveram a liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, com vitórias por 1 a 0. O Real derrotou o Sevilla, com um gol de Helguera, aos 22 minutos de jogo, enquanto Aimar, aos 32 minutos da etapa final, fez o gol do Valencia diante do Tenerife. As equipes somam 59 pontos. Já o La Coruña também não teve a mesma sorte, atuando no campo do Real Sociedad. O time de Djalminha só empatou por 1 a 1, distanciando-se dos líderes, ao somar 55 pontos na terceira colocação. Outro time que não foi bem na rodada foi o Barcelona. No Nou Camp, a equipe de Rivaldo, que ficou de fora por contusão, também só empatou com o Las Palmas, ficando com 52 pontos e praticamente fora da disputa pelo título. O Celta encostou no La Coruña após a vitória, por 3 a 1, frente ao Alaves, ao alcançar os 54 pontos. Todos os gols foram feitos por jogadores brasileiros. Vagner fez dois e Catanha completou o placar. A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Mallorca x Espanyol, Villarreal x Athletic Bilbao, Zaragoza x Valladolid, Osasuna x Malaga e Rayo Vallecano x Betis.