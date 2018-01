Espanha mantém punição a Barata O Comitê Espanhol de Disciplina Esportiva (CEDD) rejeitou o recurso do atacante brasileiro Barata, do Tenerife, que tentava evitar a suspensão por um ano que lhe foi imposta pela Federação Espanhola de Futebol por utilizar um passaporte italiano falso. O jogador, que já atuou pelo Fluminense e pelo Guarani, tentou usar o passaporte para não ser considerado atleta de fora da União Européia, ou seja, estrangeiro. A ratificação do CEDD, porém, não implicará em uma nova punição ao jogador, que já jogou três partidas nesta temporada pelo Campeonato Espanhol. Esta informação foi confirmada por fontes do Tenerife. Na temporada passada, Barata jogou pelo Sporting de Braga, de Portugal.