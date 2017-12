Espanha multará torcedor violento A partida entre Barcelona e Real Madrid, marcada para sábado, no Nou Camp, pelo Campeonato Espanhol, foi considerada de "alto risco" pela Comissão Nacional Antiviolência, após reunião do Conselho Superior de Desportes, nesta quarta-feira, em Madri. Real Madrid x Bayer Leverkusen e Barcelona x Celtic pela Copa dos Campeões também receberam esta mesma classificação. A Comissão Antiviolência prevê multas de até 3,5 mil euros, pena imposta ao torcedor que agitou bandeiras com símbolos xenófobos durante a partida de domingo passado entre Mallorca e Atlético de Madrid. Transmissão - A Federação de Organismos de Rádio e Televisão Autônomos (FORTA) e a Televisão Espanhola (TVE) não chegaram ainda a um acordo para transmitir para toda a Espanha o clássico de sábado. "As propostas ainda estão distantes. Mas ainda temos tempo, apesar do pessimismo que agora nos tomou conta", afirmou Francisco Campos, presidente da FORTA. Mariano García Remón, técnico do Real Madrid, aproveitou para aumentar a rivalidade. "Tem sido excessivo os elogios ao Barcelona. Estamos quatro pontos atrás deles (26 a 22), por causa da derrota para o Deportivo, em um jogo que atuamos muito bem", disse o treinador. Remón, que aguarda pela recuperação de Pavón e Helguera, se preocupa com o atacante camaronês Samuel Eto?o, que sempre fez muitos gols no Real Madrid atuando pelo Mallorca, sua ex-equipe. É o primeiro clássico do africano com a camisa do time catalão. Ao mesmo tempo, Remón também não sabe se poderá contar com o meia português Luis Figo, que está contundido. O treinador destaca a dificuldade que o jogador tem de atuar no Nou Camp, afinal já foi atleta do Barcelona. "É sempre difícil para ele. A pressão da torcida é muito grande. Mas ele (Figo) é calmo e saberá tomar a melhor decisão." Presentes - Os jogadores do Real Madrid receberão na próxima quarta-feira os novos modelos de carro da Audi. A equipe espanhola é patrocinada pela marca alemã de automóveis desde julho de 2003 e o contrato tem duração de três rodadas. O francês Zidane não usa o carro todos os dias, pois tem contrato pessoal com a Ford. Roberto Carlos escolheu um modelo S-4, enquanto Ronaldo optou por um RS6.