Espanha pega Brasil na final do Sub-17 A seleção da Espanha venceu a Argentina por 3 a 2, na prorrogação, nesta quarta-feira, depois de empatar em 2 a 2 no tempo normal, e se classificou para a decisão do Mundial Sub-17, contra o Brasil, que hoje venceu a Colômbia por 2 a 0. O jogo final está marcado para sábado, no Estádio Toolo de Hensinque. A Argentina chegou a estar em vantagem por 2 a 0, gols de Biglia aos 4 e Garay aos 31 minutos. Cesc diminuiu aos 48 minutos para a Espanha, que empatou aos 8 do segundo tempo através de Jurado. O jogo foi para a prorrogação e Cesc fez o gol de ouro aos 13 minutos do segundo tempo.