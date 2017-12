Espanha pode atuar com time reserva contra a Arábia Saudita Já classificada às oitavas-de-final da Copa do Mundo, a seleção da Espanha poderá entrar campo diante da Arábia Saudita com um time composto totalmente por reservas, segundo informou o técnico Luis Aragonés. O confronto contra os árabes, pela última rodada do Grupo H, acontece na sexta-feira, em Kaiserslautern. "Como já estamos nas oitavas, queremos fazer o melhor possível. Mas vamos jogar com a vitória em mente", comentou o meia Joaquín Sánchez, que atuou na vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia ao entrar na vaga de Villa. No treino desta quarta-feira a equipe titular foi formada por Míchel Salgado, Juanito, Marchena e Antonio López; Cesc, Albelda e Iniesta; Joaquín, Raúl e Reyes. Apesar de ter feito um rodízio no gol durante os trabalhos, Cañizares deverá ganhar a vaga de Casillas. Os titulares acompanharam, na maior parte do tempo, o treinador Aragonés comandar o desenvolvimento das jogadas, com os atletas fazendo triangulações e finalizações, além de jogadas ensaiadas em cobrança de faltas.