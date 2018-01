Espanha pode ser o destino de Scolari O destino de Luiz Felipe Scolari depois do Mundial pode ser a Espanha. Mais precisamente a cidade de La Coruña, onde treinaria o Deportivo. Essa perspectiva de alteração de rumo na carreira do atual responsável pela seleção brasileira ainda não supera a barreira da hipótese, mas circulou com insistência ontem em Goiânia, antes do jogo com a Bolívia. Os indícios a respeito são tênues e se baseiam em declarações recentes do treinador de que pretende retomar a rotina de clubes. Felipão afirmou algumas vezes que lhe fascina a idéia de passar uma temporada no Exterior, independentemente do resultado que obtiver em sua aventura com a seleção na Copa da Ásia. Leia mais no Estadão