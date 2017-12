Espanha põe um pé na Copa do Mundo A Espanha fez com perfeição a lição de casa para ir ao Mundial. Goleou a Eslováquia por 5 a 1 neste sábado, no Estádio Vicente Calderón, em Madri, em um dos jogos de ida da repescagem européia para a Copa. O nome do jogo foi o meia Luís Garcia, do Liverpool, que marcou três gols - os outros foram marcados por Fernando Torres e Morientes. Vittek descontou para os eslovacos, que jogaram metade do segundo tempo com um jogador a menos - Had foi expulso. Com o resultado, a Espanha pode perder por até três gols de diferença no jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Brastislava, na Eslováquia, para garantir sua vaga no Mundial.