Espanha proíbe ?festa das camisetas? A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), seguindo determinação da Federação Internacional de Futebol (Fifa), decidiu hoje em assembléia proibir os jogadores de exibirem camisetas com qualquer tipo de frase, slogan, símbolo ou desenho, seja qual for o seu conteúdo ou finalidade, durante partidas da Liga. Os membros da entidade alteraram um artigo dos estatutos para estabelecer a proibição, que será considerada como infração grave e será punida com multa entre 2 mil e 3 mil Euros. A reincidência do ato durante a mesma temporada poderá levar o jogador a ser suspenso por uma a três partidas, além das respectivas multas pecuniárias.