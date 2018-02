Espanha: Puyol e Vicente saem no tapa O treino da seleção da Espanha nesta segunda-feira ficou marcado por uma briga entre os jogadores Puyol (Barcelona) e Vicente (Valencia), que chegaram a trocar socos. Este último ficou irritado com uma entrada dura do zagueiro numa disputa de bola. Vicente caiu e foi para cima do companheiro, iniciando uma discussão que terminou em briga. Os dois foram separados pelo técnico Vicente Aragonés e outros jogadores. Não fizeram as pazes no campo. Com isso, o clima na Seleção Espanhola é tenso e o time se prepara para enfrentar San Marino na quarta-feira, pelas Eliminatórias européias da Copa do Mundo 2006.