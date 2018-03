Espanha: reforço de segurança na Eurocopa Os atentados terroristas de ontem em Madrid poderão mudar o esquema de segurança estabelecido para a Eurocopa, de 12 de junho a 14 de julho em Portugal, segundo admitiu hoje o general Leonel de Carvalho, responsável pela segurança do torneio. O general português revelou que está "reavaliando as medidas de proteção em torno da seleção espanhola", que precisaria de cuidados especiais, mas admite fazer o mesmo com os demais países que desejarem reforço em sua segurança.