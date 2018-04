Espanha: rodada toda a favor do Real A derrota do Deportivo La Coruña, do Betis, do Atlhetic Bilbao e do Alaves, além do empate do Celta contribuíram para que o Real Madrid terminasse o primeiro turno do Campeonato Espanhol na liderança e com dois pontos de vantagem para o segundo colocado. O Real, que no sábado venceu o La Coruña, por 3 a 1, soma 35 pontos, contra 33 do próprio La Coruña e também do Valencia, que derrotou o Betis, na casa do adversário, por 3 a 1. O Barcelona, que teve o retorno do brasileiro Rivaldo, venceu o Zaragoza, por 2 a 0, mas segue apenas na oitava posição, com 30 pontos. Confira os demais resultados da rodada: Celta 2 x 2 Rayo Vallecano, Villarreal 0 x 2 Sevilla, Las Palmas 0 x 0 Real Sociedad, Alaves 0 x 2 Osasuna, Athletic Bilbao 1 x 2 Tenerife, Malaga 2 x 0 Espanyol e Valladolid 2 x 1 Mallorca.