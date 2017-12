Espanha se recupera e vence na Sub-20 Depois de perder para a Argentina na estréia do Mundial Sub-20, a Espanha se recuperou ao vencer nesta segunda-feira a seleção de Mali por 2 a 0, em jogo válido pelo grupo B. Os gols foram marcados por Juanfran e Sergio García, de pênalti. Uma vitória contra Usbequistão, na quinta-feira, garante a equipe nas oitavas-de-final do torneio. Nos demais jogos, a Austrália, próxima adversária do Brasil, bateu o Canadá por 2 a 1 pelo grupo C, enquanto no grupo A Burkina Faso derrotou a Eslováquia por 1 a 0.