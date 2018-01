Espanha segue líder no ranking da Uefa A Espanha continua na liderança do ranking da Uefa seguida da Itália e Inglaterra. A lista publicada nesta quarta-feira determina o número de equipes que cada país terá na próxima edição da Liga dos Campeões e da Copa da Uefa para 2004 de forma direta, sem passar por fase preliminares. Assim, os três países serão representados por quatro equipes na Liga e três na Copa da Uefa. Confira os dez primeiros do ranking da Uefa: (lista leva em consideração os resultados das últimas cinco temporadas) 1) Espanha: 4 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 2) Itália: 4 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 3) Inglaterra: 4 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 4) Alemanha: 3 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 5) França: 3 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 6) Grécia: 3 equipes na Liga e 3 na Copa da Uefa. 7) Portugal: 2 equipes na Liga e 4 na Copa da Uefa. 8) Holanda: 2 equipes na Liga e 4 na Copa da Uefa. 9) Escócia: 2 equipes na Liga e 2 na Copa da Uefa. 10) Turquia: 2 equipes na Liga e 2 na Copa da Uefa.