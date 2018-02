Espanha será rival do Brasil no futsal A Espanha derrotou Portugal por 3 a 1, nesta quarta-feira, garantiu o segundo lugar do Grupo E e vai enfrentar o Brasil na semifinal do Mundial de Futsal, na sexta-feira. Marcelo (2) e Serrejón marcaram para os espanhóis. Joel anotou para os portugueses. Em outro jogo da chave, a Itália garantiu o primeiro lugar ao vencer a República Checa por 3 a 0, com gols de Grana, Edgar Bertoni e Sandro Zanetti. Os italianos vão enfrentar a Argentina na semifinal. A decisão e a disputa do terceiro lugar acontece no domingo.