Espanha: Sevilla encosta nos líderes No clássico da Andaluzia, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla, de Júlio Baptista, levou a melhor sobre o Betis, de Edu, vencendo por 2 a 1. Com o resultado, a equipe subiu para a quinta colocação no torneio, com 28 pontos, atrás de Barcelona, Espanyol, Real Madrid e Valencia. O lateral-direito brasileiro Daniel Alves abriu o marcador logo aos 3 minutos de jogo, em bela jogada individual. Mas o Betis empatou com Fernando, aos 44 minutos. Mas na segunda etapa, Javi Navarro, logo aos 2 minutos, fez o gol da vitória do Sevilla. Quem também se deu bem na rodada foi o Atlético de Madrid, que venceu em seu campo o Deportivo La Coruña por 1 a 0. O único gol do jogo, que colocou a equipe da capital espanhola na sexta colocação, foi marcado por Antonio López, aos 28 minutos de jogo. O Espanyol se manteve na segunda colocação isolada ao empatar por 0 a 0 com o Numancia. Mesmo fora de casa, a equipe catalã tentou chegar à vitória, mas a falta de pontaria de seus atacantes, aliada ao antijogo do adversário, fez com que o placar permanecesse como começou. No lado do Numancia, seis cartões amarelos e um ponto garantido. Com o resultado, a equipe permanece na lanterna da competição, com 12 pontos. Já o Espanyol tem 30 pontos, atrás apenas do líder Barcelona, com 39 pontos. O Villarreal bateu o Málaga por 3 a 0. O defensor boliviano Juan Manuel Peña abriu o marcador aos 45 minutos de jogo, aproveitando de cabeça o cruzamento de Riquelme. O último gol por um clube que ele havia marcado foi há 13 anos, quando ainda jogava no Blooming, da Bolívia. Riquelme e Diego Forlán completaram o marcador na segunda etapa. Mesmo jogando em casa, o Mallorca acabou sendo derrotado pelo Osasuna por 2 a 1. Valdo fez dois gols no primeiro tempo, garantindo a vitória de sua equipe. Apenas aos 35 do segundo tempo, Jesús Perera descontou para o time da casa. Quem também venceu fora de casa foi o Athletic Bilbao, que bateu o Zaragoza por 2 a 0. Ezquerro marcou os dois gols, aos 9 e aos 34 minutos do segundo tempo. Já o Real Sociedad apenas empatou em casa com o Getafe por 1 a 1. Nihat abriu o marcador aos 25 do segundo tempo, mas os visitantes empataram com Pernía, de pênalti, aos 11 minutos depois.