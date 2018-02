Espanha: Tem clássico Sevilla x Betis O clássico de Sevilha, entre o Sevilla e o Betis, neste domingo, é um dos destaque da seqüência da 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Este ano, as duas equipes vêm fazendo uma campanha regular e ocupam, respectivamente, o quinto e o sexto lugares. O jogo marca também o confronto entre os brasileiros Júlio Baptista e Renato, do Sevilla, contra Edu e Ricardo Oliveira, do Betis. Ricardo Oliveira tem 9 gols no campeonato e Júlio Baptista, sete. Outro jogo importante da rodada está previsto para a capital, entre o Atlético de Madrid e o Deportivo La Coruña. O Atlético defende a invencibilidade em seu estádio, o Vicente Calderon. Apesar do início decepcionante, o Deportivo tem conseguido pontos fora de seu estádio e vai atuar com força total Também em boa fase está o Espanyol, que terminou a rodada anterior na vice-liderança. E o outro time de Barcelona, que na rodada anterior bateu o Mallorca, tem a chance de continuar na invejável posição pois vai enfrentar o Numancia, que segura a lanterninha do campeonato. A Real Sociedad, que levou um susto quando empatava com o Real Madrid por 1 a 1 - o jogo foi suspenso por causa da ameaça de uma bomba e terá seqüência no dia 5 de janeiro - vai à luta contra o Getafe, que só perdeu até agora em jogos fora de seu campo. Animado pela classificação na Copa da Uefa com uma goleada de 7 a 1 no Standard Liège, o Athletic Bilbao visita o Real Zaragoza, outra equipe classificada na competição continental.