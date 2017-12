Espanha tem o melhor meio-de-campo da Copa, diz Aragonés O técnico da Espanha, Luis Aragonés, disse que o meio-de-campo de sua equipe é o mais habilidoso dentre todas as seleções que participam da Copa. "A Espanha tem o melhor controle de bola no meio-de-campo, tanto em habilidade como em retenção de bola, melhor até que o do Brasil", disse o treinador nesta quarta-feira, em entrevista publicada no jornal espanhol El País. Para Aragonés, o talento de sua equipe o deixa otimista com relação ao desempenho da seleção no Mundial, e ele acredita que o fraco histórico da Espanha em Copas do Mundo será melhorado na Alemanha. Apesar de ter a reputação de abrigar um dos melhores campeonatos do mundo, a melhor colocação da Espanha em Mundiais foi um quarto lugar, em 1950, no Brasil. "Historicamente, não ganhamos nada. Mas agora eu penso que viemos para vencer". O veterano treinador conduziu a Espanha a uma série invicta de 21 jogos desde que a equipe fracassou na Eurocopa realizada há dois anos. Embora tenha trabalhado com a equipe apenas "80 dias por ano, no máximo" - tempo que ele não considera suficiente -, Aragonés disse que conseguiu fortalecer a defesa da seleção. "Estamos mais seguros atrás, e em 20 jogos não levamos muitos gols. É mais fácil acertar a defesa, e agora temos que melhorar o ataque. É bem mais difícil tornar automáticos os movimentos do ataque". Com relação a seus adversários na primeira fase da Copa, o técnico espanhol elogiou a seleção da Ucrânia, mas acha que sua equipe é superior. "A Ucrânia, mesmo sem Shevchenko, tem uma ótima equipe, é forte fisicamente e muito rápida. Somos melhores? Sim". Dos dois outros rivais de grupo H, Aragonés pensa que a Tunísia é melhor do que a Arábia Saudita. "A Tunísia tem quatro grandes jogadores de meio-de-campo, e vamos precisar de ajuda divina no jogo contra eles. Já a Arábia, por ter um jogo mais lento, nos favorece mais". Antes da partida de estréia na Copa, contra a Ucrânia, no dia 14, a Espanha faz nesta quarta-feira um último amistoso, contra a Croácia, em Genebra. O embarque para a Alemanha está previsto para esta quinta-feira.